Высшая квалификационная коллегия судей РФ проверит председателя Шестого кассационного суда Ефанова

Разбирательство идет по ряду вопросов. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Высшая квалификационная коллегия судей РФ объявила о создании комиссии для проверки сведений, поступивших от депутата Госдумы Александра Хинштейна про председателя самарского Шестого кассационного суда общей юрисдикции Александра Ефанова.

Официальная информация появилась на сайте ВККС РФ. Ситуацию уже прокомментировал и народный избранник в своем телеграм-канале. По его словам, уличающие Ефанова обращения он направляет в разные инстанции на протяжении полугода.

— Старожилы судебной системы говорят, что это беспрецедентный случай: никогда прежде ВККС не образовывала специальную комиссию для проверки действий председателя суда. Основываясь на собранных материалах, я открыто утверждаю, что Ефанов не имеет права работать в судебной системе, а тем более занимать столь ответственный пост, — отметил Хинштейн.

Разбирательство идет из-за приобретения председателем суда за бесценок часть земли на самарском острове Поджабный у фирмы «Эра», передачи подрядчиком в личное пользование Ефанову внедорожник «Тойота» за 10 миллионов рублей, а также покупки «Лексуса» за 22 миллиона и часов «Брегет» за 16 миллионов.

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