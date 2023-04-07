Самарец показал процесс строительства магистрали Центральной

Специалисты продолжают работу на участке. Фото: скриншот видео

В Самаре городской блогер Евгений Щекин показал процесс строительства магистрали Центральной. Специалисты вырыли котлован и реки.

Проект реализации магистрали планируют реализовать в два этапа. Работники сначала прокладывают дорогу от границы города до Ракитовского шоссе. В министерстве транспорта отметили, что автолюбителей ждет временное перекрытие дороги. Причиной стало – строительство путепровода. Скорректированная схема движения будет действовать до ноября 2025 года.

К осени 2025 года работники планируют завершить реализацию первого этапа. Стоимость строительства первого этапа составляет 8,6 млрд рублей.

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