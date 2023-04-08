Дополнительные остановки добавили автобусному маршруту № 3 в Самаре

Расписание на маршруте останется прежним.
Фото: администрация Самары
В Самаре изменили схему движения автобусного маршрута № 3. С апреля 2023 года по нему добавились дополнительные остановки.
Так, он проследует по улицам Куйбышева, Красноармейской, Фрунзе, Льва Толстого, Самарской и дополнительно охватит остановку Дом Промышленности, а далее по привычному маршруту следования.
— Это сделано для удобства пассажиров и расширения зоны транспортного обслуживания. Обращаем внимание горожан, что расписание на маршруте останется прежним, — рассказали в администрации Самары.
Напомним, в Самаре до 31 августа 2023 года изменили 11 маршрутов трамваев и автобусов из-за строительства станции метра «Театральная». Помимо этого, трамваи изменят маршрут из-за перекрытия путепровода на ул. Земеца.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.