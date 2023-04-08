Дополнительные остановки добавили автобусному маршруту № 3 в Самаре

Расписание на маршруте останется прежним. Фото: администрация Самары

В Самаре изменили схему движения автобусного маршрута № 3. С апреля 2023 года по нему добавились дополнительные остановки.

Так, он проследует по улицам Куйбышева, Красноармейской, Фрунзе, Льва Толстого, Самарской и дополнительно охватит остановку Дом Промышленности, а далее по привычному маршруту следования.

— Это сделано для удобства пассажиров и расширения зоны транспортного обслуживания. Обращаем внимание горожан, что расписание на маршруте останется прежним, — рассказали в администрации Самары.

Напомним, в Самаре до 31 августа 2023 года изменили 11 маршрутов трамваев и автобусов из-за строительства станции метра «Театральная». Помимо этого, трамваи изменят маршрут из-за перекрытия путепровода на ул. Земеца.

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