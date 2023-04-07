Трамваи изменят маршрут из-за перекрытия путепровода на ул. Земеца в Самаре

Трамваи несколько месяцев будут ходить не до Костромского переулка, а до Юнгородка Фото: администрация Самары

В Самаре со следующей недели изменится схема движения четырех трамваев. Речь идет о тех, что курсируют по улице Земеца. Маршруты № 10, 13, 24 и 24к направят в объезд из-за старта ремонта путепровода «139 км».

Как ранее сообщал первый вице-мэр Самары Владимир Василенко, в период проведения работ (а это несколько месяцев) трамваи будут ходить не до Костромского переулка, а до Юнгородка. То есть составы уберут с улицы Земеца и направят на проспект Кирова.

Напомним, изменения затронут и работу автобусов. Их планируют направить по улице Победы, проспекту Кирова, затем по Заводскому шоссе с выездом на улицу Земеца. При этом существующие остановки обещают сохранить.

Ранее на улице Земеца установили информационный стенд, согласно которому ремонт путепровода стартует 15 апреля 2023 года. Завершить его планируется до 31 октября 2023 года. На это время там полностью закроют движение. Транспорт направят в объезд. Для этого сейчас приводят в порядок прилегающие дороги. К примеру, улицу Береговую.

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