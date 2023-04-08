В Самаре жители Кошелева испугались пожара в полях 8 апреля 2023

На месте происшествия работала 1 техника и 4 человека. Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В субботу, 8 апреля 2023 года, в Красноглинском районе Самары загорелась трава. Жителей Кошелева напугало, что природный пожар подошел близко к домам.

— Сообщение о возгорании поступило в 18:55. В поселке Козелки на улице Озерной, 30 горела трава на площади 500 квадратных метров, — сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Пожар локализировали в 19:14, а полностью удалось ликвидировать уже в 19:15. На месте происшествия работала 1 техника и 4 человека.

Всего с начала 2023 года в Самарской области произошло более 210 природных пожаров, а с начала апреля — 12 общей площадью 0,293 га. Причиной стал неконтролируемый пал сухой травянистой растительности.

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