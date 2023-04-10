Военный парад, концерты и салют устроят в Самаре в День Победы 9 мая 2023 года

Основной площадкой проведения праздничных мероприятий станет площадь Куйбышева в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стала известна программа празднования 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в Самаре. В областной столице планируется провести более 2 тысяч мероприятий. Информация об этом прозвучала 7 апреля 2023 года на заседании оргкомитета «Победа».

Так, в Самаре проведут акции «Ветеран живет рядом», «Георгиевская ленточка», «Вахта памяти», «Мы помним ваш подвиг», а также мини-парады, кинопоказы под открытым небом, спортивные мероприятия, патриотические программы в парках и скверах. С 1 по 6 мая 2023 года в регионе пройдет международный фестиваль антифашистской песни, в котором примут участие творческие коллективы из Франции, Словении, Испании, Великобритании, Никарагуа и т. д.

В День Победы, 9 мая 2023 года, в Самаре проведут церемонии возложения венков и цветов к Вечному огню и горельефу скорбящей Матери-Родине. В тот же день в 12:00 на крыльце здания правительства Самарской области состоится итоговый концерт патриотического марафона «Песни Победы». На площади Куйбышева устроят традиционный военный парад и шествие Бессмертного полка.

В 17:00 на главной площади Самары стартует праздничный концерт «Страна Героев». Хедлайнером станет рок-группа «Сурганова и оркестр». Завершится мероприятие красочным салютом. Он должен будет начаться в 22:00.

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