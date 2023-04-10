Мэрия Самары отказала компании Анатолия Давидюка строить высотки около Губернского рынка

Ранее застройщик представил эскиз планируемого к возведению жилого дома / Фото: ООО «СЗ «Династия-2»

Компании известного в Самаре предпринимателя Анатолия Давидюка не разрешили возводить высотки в районе Губернского рынка. Городские власти отказались давать разрешение на строительство. Информация об этом размещена в постановлении на сайте администрации областной столицы.

— Отказать ООО «СЗ «Династия-2» в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 5 131 кв. м на улице Буянова в Ленинском районе Самары под многоэтажную жилую застройку. Основание — отрицательные голоса членов комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки, — говорится в документе.

Напомним, застройщик планировал возвести на этой площадке 10-этажный трехсекционный дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями. В новом ЖК компания намерена была разместить 144 квартиры, а рядом — паркинг на 170 мест и две парковки для инвалидов. Проект вынесли на публичные слушания, но горожане не одобрили его.

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