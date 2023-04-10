В мэрии Самары прокомментировали нападение с ножом на ученика школы

Пострадавшему ученику вызвали скорую помощь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В администрации Самары прокомментировали ЧП в школе № 91 на улице Балаковской. В понедельник, 10 апреля 2023 года, один из учеников принес в образовательное заведение нож и ранил им другого подростка.

- Администрация школы незамедлительно вызвала скорую помощь и полицию. На месте работают правоохранительные органы, - сообщили в мэрии.

В скором времени ситуацию должна прокомментировать и глава департамента образования Самары Ирина Коковина. Напомним, о случившемся в школе уже доложили губернатору Дмитрию Азарову. Он поручил министру образования и науки Виктору Акопьяну разобраться в происшествии. Глава региона взял ЧП в учебном заведении на личный контроль.

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