Работу светофоров скорректировали из-за перекрытия путепровода на ул. Земеца в Самаре

Сотрудники дептранса и центра ОДД будут следить за ситуацией на дорогах рядом с путепроводом Фото: администрация Самары

В понедельник, 10 апреля 2023 года, в Самаре полностью закрыли для движения путепровод по улице Земеца. Транспортный поток направили по другим дорогам. Из-за этого пришлось скорректировать работу нескольких светофоров. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- Изменения затронули работу светофоров на пересечении проспекта Кирова и улицы Победы, проспекта Кирова и Заводского шоссе, напротив Кировского вещевого рынка и напротив завода «Гидроавтоматика». Светофорная фаза по прямому направлению увеличена до 120 секунд, - отметили в мэрии.

Не исключено, что корректировки коснутся и дорожных знаков. В настоящее время сотрудники департамента транспорта Самары и центра ОДД находятся на всех ключевых перекрестках и участках. Они будут усиленно мониторить ситуацию в течение двух-трех дней. При необходимости в схему организации движения внесут дополнительные корректировки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Перекрытие путепровода на ул. Земеца спровоцировало серьезные пробки в Самаре 10 апреля 2023

Движение оказалось затруднено на нескольких улицах (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал