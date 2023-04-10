В Самаре возбудили уголовное дело в отношении школьника, напавшего на одноклассника с ножом

Скандальная история произошла в школе №91, сейчас в ситуации разбираются следователи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении школьника, который напал на одноклассника с ножом. Информацию сообщили в СУ СК по Самарской области.

– В отношении подростка 2007 года рождения возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения, – рассказали в региональном СУ СК.

Напомним, скандальная история произошла в школе №91 в понедельник, 10 апреля 2023 года. Двое 16-летних подростков устроили скандал на перемене, в ходе которого один из них достал нож. Девятиклассник около двух раз ударил своего оппонента в спину. На место происшествия была вызвана бригада скорой помощи и полиция. Пострадавшего госпитализировали.

Сейчас ситуация находится на контроле регионального ГУ МВД, СУ СК и губернатора Самарской области. Так, глава региона дал поручение министру образования Виктору Акопьяну лично разобраться в произошедшем.

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