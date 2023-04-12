В Самаре затопило пляж на набережной 12 апреля 2023 года

В городе затопило пляжи. Фото: скриншот видео

В Самаре местные жители продолжают делиться кадрами затопленных территорий. В областной столице вода покрыла некоторые пляжи.

Городской блогер Евгений Щекин опубликовал видео затопленного пляжа на набережной реки Волга. Судя по опубликованным кадрам, вода поднялась до самой лестницы. Местным жителям приходится обходить затопленные участки. Ранее специалисты предупреждали, что уровень воды в областной столице может подняться на 2,5 метра.

Напомним, вчера пользователи социальных сетей показали затопленный речной вокзал. Горожанам стоит быть аккуратнее.

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