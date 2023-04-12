Рост годовой аренды земли для предпринимателей ограничили в Самаре

В Самаре прошло очередное заедание рабочей группы по вопросам арендной платы для бизнесменов Фото: администрация Самары

Во вторник, 11 апреля 2023 года, в Самаре прошло заседание рабочей группы, на котором был поднят вопрос об изменении арендных коэффициентов для предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, ранее власти Самары скорректировали коэффициенты, используемые для определения платы за аренду участков, государственная собственность на которые не разграничена. Такое предписание выдало областное УФАС. Это привело к росту арендной платы по 77 договорам. К примеру, если в 2022-м средний размер ежегодной платы за аренду участка под ТЦ и магазинами составлял 178,02 рубля за 1 кв. м, то в этом году — уже 705,47 рубля. Тем, кто арендует землю под павильонами, киосками и тонарами, повезло больше. У них плата снизилась в два раза (по 1150 договорам).

В связи с этим администрация Самары предложила ограничить рост годовой платы за аренду с 1 января по 31 декабря 2023-го. Правительство региона одобрило инициативу. По поручению главы города Елены Лапушкиной был разработан проект нормативно-правового акта. Он устанавливает в 2023 году ограничение роста платы на величину, не превышающую 14,17% от годовых начислений 2022-го для всех категорий арендаторов. Планируется, что действие документа будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 года.

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