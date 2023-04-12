Дмитрий Азаров объявил о намерении участвовать в выборах губернатора Самарской области

Глава региона отметил, что благодарит президента за добрые слова. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2023 году Дмитрий Азаров планирует принять участие в выборах губернатора Самарской области. Об этом он заявил во время прямого эфира на одном из местных телеканалов.

Как выяснилось, вопрос об участии в предстоящих губернаторских выборах Дмитрий Азаров обсуждал еще в марте в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным.

— В череде дел и задач, которые сегодня приходится решать, и в условиях, с которыми страна еще не сталкивалась, об этом иной раз и не вспоминаешь. Я подумал об этом перед тем, как прийти на прием к президенту, чтобы посоветоваться с нашим национальным лидером, — пояснил Дмитрий Азаров.

Глава региона отметил, что не может поделиться подробностями, только поблагодарить президента за добрые слова. Владимир Путин пожелал Дмитрию Азарову удачи на выборах.

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