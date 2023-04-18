Появились фото крупного пожара на улице Галактионовской в Самаре

Место возгорания накрыла густая дымка Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

В Самаре вечером во вторник, 18 апреля 2023 года, стало известно о возгорании в нежилом доме на улице Галактионовской. Огонь перекинулся на жилое здание.

Специалисты оперативно прибыли на место происшествия. Сотрудники ГУ МЧС России по Самарской области, сообщают, что пожар зафиксирован на улице Галактионовской в домах №241 и №243. Огонь сначала охватил нежилое здание, а после перекинулся на дом, в котором жили люди. О причинах пожара пока неизвестно.

Местные жители в разговоре с журналистом «КП-Самара» полагают, что возгорание могло произойти из-за бездомных, которые часто обитали в расселенном строении. О погибших и пострадавших не сообщается.

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