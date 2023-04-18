В Самаре локализовали пожар на улице Галактионовской

Объявлена локализация Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

В Самаре место пожара на улице Галактионовской накрыла густая дымка. Специалисты локализовали возгорание двух деревянных зданий.

Вечером во вторник, 18 апреля, стало известно о пожаре в нежилом доме №241. Огонь перекинулся на здание, в котором жили люди. К счастью, обошлось без пострадавших. Специалисты продолжают тушить крупный пожар. На месте работают 65 человек и 17 единиц техники. О причинах возгорания пока неизвестно. Сообщение о пожаре поступило в 18:56, спасатели объявили локализацию через час.

На место также прибыли сотрудники полиции. Местные жители полагают, что причиной пожара может быть поджог. Появились фото с места происшествия.

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