Министр культуры Самарской области рассказала, где будет работать драмтеатр во время реконструкции

Театр сможет продолжить свою работу в новых местах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2024 году в Самаре планируются активные работы по реставрации драмтеатра. Стало известно, как будет проходить реконструкция и где в это время будет работать драмтеатр. Об этом в интервью «КП-Самара» рассказала министр культуры Самарской области Ирина Калягина.

— Проектировщики говорят, что реставрация займет где-то три года. Во время технических подземных работ театр сможет остаться в здании, а два года ему придется работать на других площадках, потому что будет идти реконструкция основного здания, — сказала Ирина Калягина.

Театр сможет продолжить свою работу в новых местах. Рассмотрят такие площадки, как новое здание театра-студии «Грань», третью очередь СамАрта, ДК «Россия» с театром «Мастерская». Также к этому периоду может быть завершена реконструкция ДК на площади Кирова.

По словам министра, сейчас идет проектирование драмтеатра и работа с документацией. Архитекторы обсуждали делать пристрой или нет, как создать условия для развития театра. Уже решено провести реставрацию основного здания, сделать новый репетиционный зал, малый зал на 140 мест, который будет немного подземный в сквере имени Пушкина.

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