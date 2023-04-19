Крупный пожар в Самарской области локализовали

Специалисты локализовали пожар. Фото: МЧС России по Самарской области

В Самарской области стало известно о возгорании в городе Новокуйбышевск. В результате возгорание пострадал 65-летний мужчина.

По информации ГУ МЧС России по Самарской области, сообщение о пожаре поступило в 15:33 19 апреля 2023 года. На улице Подгорной вспыхнули три жилых здания. В результате пожара, пострадал мужчина, его госпитализировали в больницу. Общая площадь возгорания оценивают в 500 квадратных метров.

В 16:58 специалисты объявили локализацию. Погибших нет. Напомним, еще один крупный пожар произошел на улице Галактионовской 18 апреля 2023 года.

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