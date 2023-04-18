Полыхало на 300 квадратных метрах: в Самаре локализовали крупный пожар

Город накрыла густая дымка Фото: Алиса ВЬЮШКИНА

В Самаре специалисты объявили локализацию крупного пожара на улице Галактионовской. О пожаре в исторической части города стало известно вечером во вторник, 18 апреля 2023 года.

По информации ГУ МЧС России по Самарской области, сообщение о возгорании на улице Галактионовской, 241 поступило в 18:56. В начале загорелся старый двухэтажный нежилой дом №241, после чего огонь перекинулся на жилое деревянное строение. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Горение происходило на площади в 300 квадратных метров. Локализацию объявили в 19:56, спустя час после сообщения о возгорании. Территорию накрыла густая дымка.

Для тушения привлекли 65 человек и 17 единиц спецтехники. На место также прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые оцепили участок. О причинах возгорания пока неизвестно.

Местные жители в разговоре с журналистом «КП-Самара» признались, что в расселенном доме часто обитали бездомные, которые и могли совершить поджог. Однако, пока нет официального комментария специалистов.

Upd: пожар полностью потушили в 20:48.

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