Глава Самарской области предложил выбрать имя для маленького львенка в зоопарке

Самарцы узнали о смерти льва Цезаря Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня самарцев потрясла не радостная весть. В среду, 19 апреля, стало известно о смерти льва Цезаря в Самарском зоопарке. Он прожил в областной столице 16 лет.

Глава Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию на своей официальной странице в социальных сетях. Губернатор предложил выбрать имя для львенка, которого планируют привезти в зоопарк.

- Прочитал новость, что в Самарском зоопарке умер лев Цезарь, который там жил 16 лет. Обязательно поможем зоопарку, уже ведём переговоры по маленькому львенку. Давайте вместе подумаем, как назовём? Моё предложение – Акрон, - написал Дмитрий Азаров.

Напомним, сегодня тольяттинская футбольная команда «Акрон» обыграла «Спартак». Счет составил 2:1.

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