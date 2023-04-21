В Самаре проведут реконструкцию пансионата для инвалидов

Специалисты проведут реконструкцию Фото: РЦ "Созвездие"

В Самаре планируют провести реконструкцию пансионата для инвалидов и пенсионеров. Старое здание расположено на 8-й просеке.

Согласно официальному постановлению, корпус реабилитационного центра «Созвездие» прекратит свое существование. Однако, инвалиды и пенсионеры не останутся без заботы. Информация о проводимых работах появилась еще в прошлом году. На участке планируют построить два новых корпуса.

Здание приведут в порядок и оснастят современным оборудованием. Реконструкцию могут завершить до 2025 года. Проект реализуют с использованием механизмов государственного-частного взаимодействия.

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