Самарские специалисты рассказали о температуре воды в Волге в конце апреля 2023 года

Температуры воды выше нормы Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области специалисты рассказали о состоянии половодья. Уровень воды на Куйбышевском водохранилище начал понижаться.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», температура на некоторых водных объектах выше нормы. Например, уровень воды у берегов Самары был выше многолетнего значение на 210 сантиметров. При этом, температура воды в конце апреля выше нормы на 1,1 градус. Также в течение недели на малых реках будет наблюдаться понижение уровня воды. За сутки он может измениться от 1 до 39 сантиметров.

На большинстве малых рек температура воды составляет от 2,6 до 10,3 градусов. Напомним, специалисты рассказали, какая погода будет в конце апреля и начале мая.