Суд заочно арестовал и объявил в розыск самарского бизнесмена Александра Швидака

Александра Швидака обвиняют в многомиллионом мошенничестве Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Московский районный суд Казани изменил меру пресечения самарскому бизнесмену Александру Швидаку. Его объявили в розыск, после чего планируют поместить в СИЗО. Судьи решили, что Швидака необходимо заключить под стражу, поскольку сочли его скрывшимся от суда.

Самарский бизнесмен находился под подпиской о невыезде, однако с середины февраля 2023 года перестал посещать судебные заседания. Сначала он сообщал, что заболел, а после не являлся в суд без уважительных причин. Тогда было решено подвергнуть подсудимого приводу, однако по месту регистрации и проживания его не нашли. В связи с этим суд пришел к выводу, что он скрылся.

Не исключено, что постановление о розыске будет отменено – с соответствующей жалобой в суд обратилась адвокат Швидака. Защитник просит изменить ранее избранную меру пресечения, пишет Oboz.info.

Напомним, Александра Швидака обвиняют в хищении 60,8 млн. рублей. По версии следствия, бизнесмен «увел» эти деньги со счетов компании «Волгатеплоснаб», где входил в состав совета директоров. Рассмотрение уголовного дела началось в прошлом году.

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