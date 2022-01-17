Владельца Самарского подшипникового завода начали судить за мошенничество на 60 млн рублей

Самарскому бизнесмену грозит до 10 лет лишения свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Владелец Самарского подшипникового завода Александр Швидак оказался на скамье подсудимых. Его обвиняют крупном мошенничестве. В понедельник, 17 января 2022 года, к рассмотрению дела бизнесмена приступил Московский районный суд Казани.

Напомним, Александра Швидака задержали осенью 2020 года. По версии следователей, он с декабря 2016-го по май 2019 года похитил 60,8 млн рублей со счетов компании «Волгатеплоснаб». Сделал он это с помощью оформления договоров займа между собой и предприятием. На тот момент бизнесмен входил в состав совета директоров теплоснабжающей организации.

В августе 2021 года прокуратура утвердила по делу Александра Швидака обвинительное заключение. Вскоре дело направили на рассмотрение в Октябрьский районный суд Самары. Однако через некоторое время было решено передать материалы в суд Казани. С чем это связано, неизвестно. Отметим, что бизнесмену за его аферу грозит до 10 лет колонии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Долги самарского бизнесмена Александра Швидака превысили 6 миллиардов рублей

Бизнесмен не смог оспорить возбуждение уголовного дела о банкротстве (подробности)