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Происшествия17 января 2022 9:34

Владельца Самарского подшипникового завода начали судить за мошенничество на 60 млн рублей

Дело бизнесмена рассматривает казанский суд
Анастасия ФИЛАТОВА
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Самарскому бизнесмену грозит до 10 лет лишения свободы

Самарскому бизнесмену грозит до 10 лет лишения свободы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Владелец Самарского подшипникового завода Александр Швидак оказался на скамье подсудимых. Его обвиняют крупном мошенничестве. В понедельник, 17 января 2022 года, к рассмотрению дела бизнесмена приступил Московский районный суд Казани.

Напомним, Александра Швидака задержали осенью 2020 года. По версии следователей, он с декабря 2016-го по май 2019 года похитил 60,8 млн рублей со счетов компании «Волгатеплоснаб». Сделал он это с помощью оформления договоров займа между собой и предприятием. На тот момент бизнесмен входил в состав совета директоров теплоснабжающей организации.

В августе 2021 года прокуратура утвердила по делу Александра Швидака обвинительное заключение. Вскоре дело направили на рассмотрение в Октябрьский районный суд Самары. Однако через некоторое время было решено передать материалы в суд Казани. С чем это связано, неизвестно. Отметим, что бизнесмену за его аферу грозит до 10 лет колонии.

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