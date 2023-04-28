Министра строительства Самарской области отправили в тюрьму в день рождения

От дачи показаний и сотрудничества со следствием министр отказался. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 27 апреля, Октябрьский районный суд Самары отправил в следственный изолятор на два месяца министра строительства Самарской области Николая Плаксина. В этот день ему исполнилось 53 года, именно в день его рождения была избрана мера пресечения.

Чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий. Как сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, Плаксина заподозрили в незаконном приказе подчиненным выдать разрешения на ввод в эксплуатацию двух Домов культуры в поселке Глушицкий и в селе Тимашево.

Оба ДК были построены по нацпроекту «Культура», они не соответствовали требованиям проектной документации. Предполагается, что чиновник скрыл нарушения, которые были выявлены при проверке, это впоследствии спровоцировало срыв реализации нацпроекта.

От дачи показаний и сотрудничества со следствием министр отказался. В настоящий момент расследование продолжается, выясняются все обстоятельства громкого дела.

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