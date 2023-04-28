В мэрии Самары прокомментировали конфликт в школе №147, где родители объявили бойкот из-за агрессивного первоклассника

Родители хотят обезопасить своих детей от агрессора Фото: Наталья АРТЯКОВА

В мэрии Самары прокомментировали ситуацию, сложившуюся в школе №147. Напомним, родители учеников первого класса отказываются водить детей в школу из-за агрессивного одноклассника. По данным родителей и учителей мальчик не только дерется с другими детьми, но и поднимает руку на учителя и других сотрудников школы – например, запустил стулом в охранника и до крови искусал уборщицу. А одному из одноклассников, по словам мамы пострадавшего, даже проломил голову. Родители драчуна проблем в поведении сына не видят, и заявляют – из класса он никуда не уйдет. В ответ на это остальные родители написали заявление на имя директора, попросив перевести на дистант весь остальной класс. Так они хотят обезопасить своих детей.

- Эта ситуация произошла около десяти дней назад, - прокомментировали журналисту «КП-Самара» в департаменте образования города. - Перелома черепа не было, был ушиб. Это подтверждает медицинское освидетельствование.

Как пояснили в ведомстве, в настоящее время с мальчиком-агрессором работают психологи.

- Данную ситуацию департамент образования взял на контроль, - пояснили в мэрии