Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 апреля 2023 15:31

В мэрии Самары прокомментировали конфликт в школе №147, где родители объявили бойкот из-за агрессивного первоклассника

Родители отказываются водить первоклассников в школу, опасаясь за их здоровье
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
Родители хотят обезопасить своих детей от агрессора

Родители хотят обезопасить своих детей от агрессора

Фото: Наталья АРТЯКОВА

В мэрии Самары прокомментировали ситуацию, сложившуюся в школе №147. Напомним, родители учеников первого класса отказываются водить детей в школу из-за агрессивного одноклассника. По данным родителей и учителей мальчик не только дерется с другими детьми, но и поднимает руку на учителя и других сотрудников школы – например, запустил стулом в охранника и до крови искусал уборщицу. А одному из одноклассников, по словам мамы пострадавшего, даже проломил голову. Родители драчуна проблем в поведении сына не видят, и заявляют – из класса он никуда не уйдет. В ответ на это остальные родители написали заявление на имя директора, попросив перевести на дистант весь остальной класс. Так они хотят обезопасить своих детей.

- Эта ситуация произошла около десяти дней назад, - прокомментировали журналисту «КП-Самара» в департаменте образования города. - Перелома черепа не было, был ушиб. Это подтверждает медицинское освидетельствование.

Как пояснили в ведомстве, в настоящее время с мальчиком-агрессором работают психологи.

- Данную ситуацию департамент образования взял на контроль, - пояснили в мэрии