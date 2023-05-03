Мобилизованному депутату Самарской губдумы разрешили не публиковать декларацию о доходах

Всего в губдуме насчитывается 50 депутатов, 49 из них предоставили информацию о своих заработках Фото: Google Карты

Одного из депутатов Самарской губернской думы освободили от подачи сведений о доходах. В качестве причины указана мобилизация на службу в Вооруженные силы РФ. Фамилия народного избранника не указана, но, скорее всего, это Дмитрий Холин, который сейчас принимает участие в СВО.

Согласно информации на сайте губдумы, в региональном парламенте насчитывается 50 депутатов. 17 из них осуществляют свою деятельность на профессиональной (постоянной) основе, еще 33 — без отрыва от основной деятельности. 49 народных избранников уже предоставили сведениях о доходах и имуществе за 2022 год. Одному разрешили не сообщать о своем заработке.

- Один из депутатов Самарской губернской думы освобожден от исполнения и соблюдения обязанностей, ограничений и запретов, установленных ФЗ «О противодействии коррупции», в связи с мобилизацией на военную службу в ВС РФ, - говорится в сообщении на сайте областного парламента.

Напомним, депутат, бывший мэр Жигулевска Дмитрий Холин попал под частичную мобилизацию в начале октября 2022 года. Сейчас он находится в зоне СВО. В середине апреля 2023 года стало известно, что народный избранник отличился на передовой. Его наградили орденом Мужества.

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