Надземные пешеходные переходы могут появиться у стрелки двух рек в Самаре

Надземные переходы для пешеходов планируют разместить в исторической части города Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре планируют построить новые надземные пешеходные переходы. Они могут появиться у стрелки рек Самары и Волги. Об этом говорится в документах на сайте регионального министерства строительства.

Так, власти области опубликовали распоряжение о внесении изменений в проект планировки и межевания территории исторического центра Самары. Речь идет об участке в границах улиц Комсомольской и Фрунзе, а также акваторий рек Самары и Волги. Эту площадку планируют застроить таким образом, чтобы не перекрывать доступ жителей к водоемам.

Согласно поправкам в документ, будет сохранен сквозной проход через квартал № 15 от улицы Алексея Толстого до набережной. Планируется, что пешеходы смогут пересекать улицы Кутякова и Григория Засекина по надземным переходам. Это связано с тем, что движение пешеходов на этом участке затруднено из-за сложившейся транспортной сети в исторической части города.

Напомним, этой весной в Самаре открыли первый в городе надземный пешеходный переход. Его построили в районе поселка Мехзавод. По нему жители могут пересечь Московское шоссе.

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