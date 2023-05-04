Творческую премию имени Бориса Кожина учредили в Самарской области

Творческую премию учредили в честь выдающегося кинодраматурга, журналиста и краеведа Бориса Кожина

В Самарской области учредили ежегодную творческую премию имени Бориса Кожина, который скончался в октябре 2021-го на 84 году жизни. Он был выдающимся кинодраматургом, журналистом, краеведом и редактором Куйбышевской студии кинохроники.

В 2023 году в регионе пройдет первый конкурс на премию имени Бориса Кожина. Принять участие в нем смогут писатели и журналисты от 18 лет и старше. Все они должны писать на русском языке. Подать можно будет следующие работы: стихи до 100 строк, рассказы, эссе, интервью, очерки до 10 тысяч знаков о самарцах, которые внесли различный вклад в развитие региона.

Работы будут принимать с 1 сентября до 31 октября 2023 года. Они должны быть опубликованы в печатных или электронных СМИ, зарегистрированных в России, не ранее 1 ноября 2022-го. Призовой фонд составляет 100 тысяч рублей.

Отметим, премию учредила книготорговая компания «Метида» при поддержке Минкульта Самарской области и областной универсальной научной библиотеки. Организационные партнеры – областная писательская организация и местное отделение Союза журналистов.

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