Реставрация драмтеатра стартует в Самаре в 2024 году

Реконструкция театра драмы займет около трех лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, когда в Самаре стартует реконструкция театра драмы имени Максима Горького. Работы планируется начать в 2024 году. Об этом на площадке ЦУРа сообщила министр культуры региона Ирина Калягина.

По словам главы ведомства, проект реставрации предусматривает обновление исторического зала и строительство дополнительного на 140 мест (в дворовой части театра). Также будут восстановлены исторические павильоны, один из которых будут использовать в качестве входной части. Ирина Калягина отметила, что ансамбль сквера Пушкина нарушен не будет.

Ранее министр в эфире радио «КП-Самара» сообщила, что реставрация драмтеатра займет около трех лет. Пока будут выполняться технические подземные работы, труппа сможет остаться в здании. Когда стартует обновление основного здания, ей придется перебраться на другие площадки. Сейчас рассматриваются несколько вариантов.

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