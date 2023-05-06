Молодой водитель перевернул «Ауди» на крышу на Московском шоссе в Самаре 6 мая 2023 года

Авария обошлась без пострадавших / Фото: samara.dtp.official

Днем в субботу, 6 мая 2023 года, на Московском шоссе в Самаре произошло серьезное ДТП. Напротив ТЦ «Рента» опрокинулась зеленая иномарка. Авария спровоцировала пробку. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

- ДТП произошло в 15:20. Автомобиль «Ауди» под управлением молодого человека 2003 года рождения двигался по Московскому шоссе со стороны Ташкентской в направлении Алма-Атинской. При движении прямо водитель не обеспечил постоянного контроля за движением ТС, в результате произошло опрокидывание, - рассказали «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Иномарка получила серьезные механические повреждения. Среди людей, к счастью, никто не пострадал. В настоящее время полицейские продолжают выяснять все детали аварии. Проводится проверка.

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