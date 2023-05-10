Женщину уже задержали, она находится под стражей Фото: скриншот с видео

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поблагодарил сотрудников ФСБ за предотвращение теракта на антифашистском фестивале в Самаре. Его планировала устроить уроженка Украины. Женщина спрятала в тайнике пакет с химическими компонентами для приготовления зажигательной смеси. Их она хотела передать неустановленному лицу, а тот, в свою очередь, устроить поджог на площади Куйбышева во время антифашистского фестиваля «Гитары в строю». Благодаря бдительности оперативников мероприятие прошло без происшествий.

– Вот так наш фестиваль беспокоил врага. Это не случайно, потому что мы действительно всему миру продемонстрировали солидарность со страной. Участники фестиваля приняли специальный манифест по итогам мероприятия. А до этого они выразили свое отношение к террористической атаке на Кремль и поддержали нашего президента, – отметил Дмитрий Азаров, поблагодарив сотрудников ФСБ, МВД и других силовых структур.

Напомним, сейчас уроженка Украины задержана и находится под стражей. В отношении женщины следственный отдел УФСБ возбудил уголовное дело по статье «Покушение на террористический акт». Ведется следствие.

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