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НовостиПроисшествия12 мая 2023 18:02

В Самаре возбудили уголовное дело из-за смертельного ДТП, унесшего жизни пятерых человек

Авария произошла вечером 12 мая в Большеглушицком районе
Валентина ПОЛИКАРПОВА
В результате происшествия погибли водитель и пассажиры иномарки, в том числе – двое детей

В результате происшествия погибли водитель и пассажиры иномарки, в том числе – двое детей

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП, которое произошло в Большеглушицком районе в пятницу, 12 мая 2023 года. Информацию сообщили в региональном СУ СК.

– Большеглушицким межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), – рассказали в СУ СК по Самарской области.

Напомним, «Шевроле» и большегруз столкнулись на 83-м километре автодороги А-300 около 17:08. Авария унесла жизни пятерых человек, которые находились в салоне иномарки. В их числе – двое детей. Водитель грузового авто сейчас находится в больнице.

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