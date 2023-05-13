Вратарь «Крыльев» Богдан Овсянников не сыграет с «Локомотивом» в Самаре 13 мая

Пока неизвестно, сколько Овсянникову потребуется времени на восстановление. Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Голкипер самарских «Крыльев Советов» Богдан Овсянников не сыграет в матче 27-го тура РПЛ против московского «Локомотива» 14 мая. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Игрок получил повреждение правого колена. Пока неизвестно, каков точный диагноз и сколько Овсянникову потребуется времени на восстановление. На матче не будет еще одного футболиста, но уже со стороны «Локомотива».

Речь идет о нападающем московского футбольного клуба Артеме Дзюбе. Он не примет участие в матче с «Крыльями Советов» в Самаре. Дзюбу заменили из за небольшого повреждения в предыдущей игре с «Сочи».

Напомним, матч между «Крыльями Советов» и «Локомотивом» пройдет 14 мая. После него болельщиков будут ждать дополнительные трамваи и автобусы.

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