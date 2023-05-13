Бывший игрок «Крыльев» Антон Бобер оценил шансы самарской команды победить «Локомотив»

По мнению экс-игрока «Крыльев», важны тактические моменты и работа тренера. Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Бывший футболист «Крыльев Советов» Антон Бобер высказал свое мнение о возможных исходах матча 27-го тура РПЛ, в котором самарская команда сыграет с «Локомотивом» 14 мая на стадионе «Солидарность Самара Арена». Об этом сообщает Metaratings.ru.

Как отметил Антон Бобер, «Локомотив» сейчас проводит хорошую серию без поражений, но самарцы играют дома, при своих болельщиках. По его мнению, важны тактические моменты и работа тренера.

— Смогут ли «Крылья» обыграть «Локомотив», будет зависеть от деталей и работы тренерского штаба. Если Осинькин правильно настроит «Крылья», то самарцы могут и должны побеждать «Локомотив», — сказал экс-игрок «Крыльев».

Также Бобер обратил внимание на то, что главное самарской команде выйти на игру с хорошим настроем и не войти в психологический тупик, из которого будет тяжело выбраться.

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