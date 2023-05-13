Пожарный поезд привлекли для тушения пожара в покрасочном цехе Ferroni в Тольятти 13 мая

В настоящий момент эвакуировали 15 человек.

В субботу, 13 мая 2023 года, в 22:22 поступило сообщение о пожаре в покрасочном цехе предприятия в Комсомольском районе Тольятти. По адресу Поволжское шоссе, 3 загорелся цех завода по производству дверей Ferroni.

— Для тушения пожара привлекли 104 человек и 33 единицы техники, в том числе от МЧС России 79 человек и 22 техники. В качестве дополнительных сил и средств на место прибыли ПНС, АР и пожарный поезд со станции «Самара», — сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Пожарно-спасательные подразделения привлекли на место ЧП по повышенному рангу вызова – Пожар № 3. В настоящий момент происходит открытое горение цеха. Площадь пожара достигла уже 6 тысяч кв. м.

По информации регионального МЧС, погибших и пострадавших нет, из здания эвакуировали 15 человек.

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