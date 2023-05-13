Появились фото охваченного огнем цеха завода Ferroni в Тольятти 13 мая 2023

Сейчас происходит открытое горение цеха на площади 6 тысяч кв. м.

В субботу, 13 мая 2023 года, произошел крупный пожар в покрасочном цехе завода по производству дверей Ferroni в Комсомольском районе Тольятти на Поволжском шоссе, 3. Появились кадры охватившего здание огня и дыма.

С огнем борются 104 человека и 33 единицы техники.

По информации регионального МЧС, погибших и пострадавших нет, из здания эвакуировали 15 человек. На месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения, которые привлекли на по повышенному рангу вызова – Пожар № 3.

Сейчас происходит открытое горение цеха на площади 6 тысяч кв. м. С огнем борются 104 человека и 33 единицы техники, в том числе от МЧС России 79 человек и 22 техники. Помимо этого, дополнительно привлекли ПНС, АР и пожарный поезд со станции «Самара».

В настоящий момент из здания эвакуировали 15 человек. Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

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