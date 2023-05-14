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НовостиПроисшествия14 мая 2023 4:12

В Тольятти потушили крупный пожар на заводе дверей Ferroni утром 14 мая 2023 года

Площадь возгорания составила 20 тысяч квадратных метров
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Крупный пожар ликвидировали утром следующего дня. Фото: ГУ МЧС по Самарской области

Крупный пожар ликвидировали утром следующего дня. Фото: ГУ МЧС по Самарской области

В субботу, 13 мая 2023 года в Тольятти на заводе по производству дверей Ferroni в покрасочном цехе произошел пожар. Буквально за считанные часы огонь охватил площадь в 20 тысяч квадратных метров, произошло обрушение крыши. Пожарные до утра следующего дня боролись с пламенем.

- В 03:46 пожар был локализован. В 06:45 объявлена ликвидация открытого горения на площади 20000 кв.м., - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

В тушении крупного пожара повышенного ранга Пожар №3 принимали участие 314 человек личного состава и 69 единиц техники. Кроме того, на месте ЧП дежурили сотрудники полиции и скорой помощи. К счастью, погибших и пострадавших нет.

- Сотрудники полиции продолжают осуществлять охрану общественного порядка на месте происшествия до особого распоряжения, - сообщили в ГУ МВД региона.

На месте ЧП находился прокурор Комсомольского района Тольятти Владимир Исаев. Он прокомментировал ситуацию.

— В настоящее время проводится проверка соблюдения противопожарного законодательства на предприятии. По ее итогам будет решен вопрос о принятии мер реагирования, — сказал Владимир Исаев.