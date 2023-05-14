В Тольятти потушили крупный пожар на заводе дверей Ferroni утром 14 мая 2023 года

Крупный пожар ликвидировали утром следующего дня. Фото: ГУ МЧС по Самарской области

В субботу, 13 мая 2023 года в Тольятти на заводе по производству дверей Ferroni в покрасочном цехе произошел пожар. Буквально за считанные часы огонь охватил площадь в 20 тысяч квадратных метров, произошло обрушение крыши. Пожарные до утра следующего дня боролись с пламенем.

- В 03:46 пожар был локализован. В 06:45 объявлена ликвидация открытого горения на площади 20000 кв.м., - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

В тушении крупного пожара повышенного ранга Пожар №3 принимали участие 314 человек личного состава и 69 единиц техники. Кроме того, на месте ЧП дежурили сотрудники полиции и скорой помощи. К счастью, погибших и пострадавших нет.

- Сотрудники полиции продолжают осуществлять охрану общественного порядка на месте происшествия до особого распоряжения, - сообщили в ГУ МВД региона.

На месте ЧП находился прокурор Комсомольского района Тольятти Владимир Исаев. Он прокомментировал ситуацию.

— В настоящее время проводится проверка соблюдения противопожарного законодательства на предприятии. По ее итогам будет решен вопрос о принятии мер реагирования, — сказал Владимир Исаев.