Областная прокуратура начала проверку по факту крупного пожара на заводе дверей в Тольятти

По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер реагирования.
Фото: прокуратура Самарской области
Прокуратура Самарской области начала проверку по факту крупного пожара на заводе дверей Ferroni в Тольятти. На месте ЧП находится прокурор Комсомольского района Тольятти Владимир Исаев. Он прокомментировал ситуацию.
— В настоящее время проводится проверка соблюдения противопожарного законодательства на предприятии. По ее итогам будет решен вопрос о принятии мер реагирования, — сказал Владимир Исаев.
Напомним, сейчас на месте работают пожарно-спасательные подразделения, которые привлекли по повышенному рангу вызова – Пожар № 3. Все еще происходит открытое горение покрасочного цеха на площади 6 тысяч кв. м.
С огнем борются 104 человека и 33 единицы техники, ПНС, АР и пожарный поезд со станции «Самара». Ожидается, группировку МЧС усилят средства компаний КуйбышевАзот и Транснефть. В региональном МЧС отметили, что погибших и пострадавших нет, из здания эвакуировали 15 человек.
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