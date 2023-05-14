Пожарные назвали предварительную причину пожара на заводе дверей Ferroni в Тольятти 13 мая 2023 года

Начальник главка МЧС дал официальный комментарий по крупному пожару в Тольятти Фото: принтскрин видео.

Вечером 13 мая 2023 года в Комсомольском районе Тольятти произошел крупный пожар на заводе по производству дверей Ferroni. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности Пожар №3. Начальник ГУ МЧС по Самарской области назвал предварительную причину возгорания в покрасочном цехе предприятия.

- Предварительной причиной пожара стало нарушение технологического процесса на предприятии, - сообщил Олег Бойко.

В течение нескольких часов огонь распространился на площади 20 тысяч квадратных метров. В ликвидации пожара приняли участие 314 человек личного состава и 69 единиц спецтехники, включая два пожарных поезда из Самары и Сызрани.

- В 03:46 пожар был локализован. В 06:45 объявлена ликвидация открытого горения на площади 20000 кв.м., - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.