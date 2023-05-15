Пенсионер погиб в результате возгорания частного дома в Советском районе Самары 14 мая

Общая площадь пожара составила 120 квадратных метров. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В воскресенье, 14 мая 2023 года, в Советском районе Самары поздно ночью произошел пожар, в результате которого погиб мужчина.

— Сообщение о возгорании поступило в 23:42. На улице Высоковольтной горел частный дом № 36 и надворные постройки, — сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Общая площадь пожара составила 120 квадратных метров. С огнем боролись 38 человек и 9 единиц техники. Локализация пожара была в 00:53, а полная ликвидация в 02:41.

К сожалению, без жертв не обошлось. В огне погиб 88-летний пожилой мужичина. В настоящий момент неизвестно, что стало причиной смертельного пожара. Это предстоит установить специалистам.

Ранее, страшный пожар вспыхнул на заводе дверей Ferroni в Тольятти 13 мая. Его тушили всю ночь: в гидрантах не было воды, а бойлеры везли с соседних предприятий.

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