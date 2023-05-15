Рейсы из Самары в Бухару и Фергану запустят с июня 2023 года

Рейсы в Бухару будут выполняться по субботам, а в Фергану - по средам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Авиакомпания Utair анонсировала запуск новых рейсов из Самары этим летом. В июне 2023 года она начнет выполнять полеты в Бухару и Фергану (Узбекистан). Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Планируется, что рейсы будут выполняться один раз в неделю. В Бухару самолеты будут летать по субботам (с 3 июня). Отправление из Самары намечено на 12:45, в обратном направлении — на 17:55. Время в пути составит 2 часа 50 минут.

В Фергану пассажиров будут возить по средам (с 7 июня). Вылет из аэропорта Курумоч — в 13:00, а из Узбекистана — в 18:10. Продолжительность полета составит 3 часа 10 минут.

Напомним, жители Самары могут попасть на самолете и в другой город Узбекистана. С января 2023 года авиакомпания Utair выполняет полеты в Самарканд.

Добавим, с 30 мая 2023 года самарцы смогут вновь летать в Хургаду (Египет). Запланировано до двух рейсов в неделю.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал