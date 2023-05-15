Работников сгоревшего завода «Феррони» в Тольятти переведут на 2/3 оклада

Огонь уничтожил производство сварки и покраски изделий Фото: СУ СК по Самарской области

Стало известно, что будет с заводом «Феррони» в Тольятти и его сотрудниками. Предприятие, где 13 мая 2023 года произошел крупный пожар, намерено уйти на вынужденный простой. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава Автограда Николай Ренц.

- На заводе трудилось около 2300 человек. Предполагается, что предприятие выйдет на вынужденный простой и переведет сотрудников на 2/3 тарифного оклада. Но смело могу сказать, что в Тольятти много работодателей с хорошими соцгарантиями и зарплатой, которые предлагают сейчас трудоустройство. Уверен, люди без работы не останутся, - отметил мэр Тольятти.

По словам Николая Ренца, огонь уничтожил производство сварки и покраски изделий. Ущерб сейчас уточняется. Между тем предприятие намерено восстановить производство на нынешней площадке: разобрать сгоревшие помещения, построить на их месте новые цеха и закупить оборудование. Также компания «Феррони» хочет приобрести корпус для развития производства на улице Северной. Глава Тольятти подчеркнул, что власти города и региона поддержат предприятие в тяжелой ситуации. Они ищут все возможности, чтобы завод смог оправиться после пожара.

Напомним, огонь вспыхнул на предприятии вечером 13 мая 2023 года. В тот момент там находилась ночная смена. Все сотрудники эвакуировались. Никто не пострадал. По данным ГУ МЧС по Самарской области, площадь пожара составила 20 тысяч кв. м. Также произошло обрушение кровли на площади 5 тысяч кв. м. Пожарные работали на месте происшествия около суток. По факту случившегося СК возбудил уголовное дело.

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