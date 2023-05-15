СК возбудил уголовное дело после пожара на заводе «Феррони» в Тольятти 13 мая 2023 года

Огнем была охвачена территория в 20 тысяч квадратных метров Фото: СУ СК по Самарской области

Следователи возбудили уголовное дело после пожара на заводе «Феррони» в Тольятти. Они считают, что огонь на предприятии вспыхнул из-за нарушения правил безопасности при ведении работ. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

- По предварительным данным, пожар начался в процессе технологического использования оборудования предприятия при осуществлении работ по производству и окраске дверей, - отметили в ведомстве.

Напомним, сообщение о пожаре на Поволжском шоссе, 3 в Тольятти поступило в 22:22 13 мая 2023 года. Пламя охватило покрасочный цех завода производству металлических дверей и окон. Изначально площадь возгорания составила 6 тысяч кв. м, затем она возросла до 20 тысяч. В первом часу ночи произошло обрушение кровли на площади 5 тысяч кв. м. Ликвидировать открытое горение пожарным удалось в 6:45 воскресенья, 14 мая 2023 года. Полная ликвидация была объявлена в 20:33.

К счастью, в результате случившегося никто не погиб и не пострадал. Насколько известно, во время пожара в здании находилась ночная смена. Все рабочие — 13 человек — благополучно эвакуировались. Предварительной причиной пожара в МЧС назвали нарушение технологического процесса.

В настоящее время в обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба». Максимальное наказание по ней — до трех лет лишения свободы.

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