Дмитрий Азаров договорился с АвтоВАЗом о трудоустройстве сотрудников сгоревшего «Феррони»

Вопрос трудоустройства коллектива пострадавшего завода был поднят на совещании в понедельник, 15 мая. Фото: правительство Самарской области

Работники завода по производству дверей «Феррони», который пострадал от пожара в минувшие выходные, получат временную работу на АвтоВАЗе. Об этом стало известно на совещании, которое в понедельник, 15 мая 2023 года, провел губернатор Дмитрий Азаров.

На предприятии трудились около 2 тысяч 600 человек, которые теперь нуждаются в работе. Губернатор решил этот вопрос – он договорился с президентом АвтоВАЗа Максимом Соколовым о временном трудоустройстве на заводе до 1000 человек.

– С Максимом Юрьевичем достигли договоренности о том, что АвтоВАЗ готов значительную часть людей пригласить для работ на разные направления деятельности, – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Еще около 1200 человек будут заняты на самом предприятии – в частности, они помогут с разбором цехов. А 400 сотрудникам предложат варианты вакансий. Об этом сообщила министр труда, занятости и миграционной политики Ирина Никишина.

На совещании руководители «Феррони» отметили, что намерены полностью восстановить производство завода. В этом заинтересованы и региональные власти. Правительство губернии поможет руководству с отсрочкой по налоговым платежам, окажет поддержку в получении льготного займа на закупку новой техники.

Для этого будет подписан документ, фиксирующий двусторонние договоренности. В его рамках руководство завода обязуется сохранить занятость и восстановить производство, а правительство – оказать заводу всемерную поддержку. Дмитрий Азаров поручил профильным ведомствам подготовить проект документа.

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