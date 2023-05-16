Власти ограничили высотность застройки на территории бывшего ЗИМа в Самаре

Высота зданий будет зависеть от удаленности от Волги / Фото: министерство строительства Самарской области

Стало известно, какие дома планируют построить на месте бывшего завода имени Масленникова в Самаре. Все они будут определенной высоты – власти ввели соответствующие ограничения.

По информации регионального министерства строительства, предельная высота зданий будет зависеть от удаленности от Волги. Высота домов на первой линии не будет превышать 25 метров, на второй и третьей – 40 и 60 метров. Самые высокие дома – до 99 метров – разрешат возводить вдоль улицы Ново-Садовой.

Напомним, проект планировки территории бывшего ЗИМа был утвержден в апреле 2023 года. Он предполагает строительство жилых домов, социальной инфраструктуры, трехуровневой набережной и прогулочных зон. Проект устанавливает не только высотные регламенты, но еще и определенные требования к парковочным местам, к цветам и материалам фасадов, крыш и остеклению.

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