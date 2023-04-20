Дома в новом микрорайоне будут разной высотности

На территории ЗИМа в Самаре построят дома высотой до 99 метров. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр строительства Самарской области Николай Плаксин.

Напомним, на днях был утвержден проект планировки обширной территории завода им.Масленникова. В новом квартале появится набережная, прогулочные зоны, социальная инфраструктура. А еще – немало жилых домов. Для них власти установили высотные регламенты.

Предельная высота зданий, которые будут построены на территории бывшего ЗИМа, различается и зависит от удаленности от Волги.

Самыми низкими будут дома первой линии – их высота не должна превышать 25 метров.

Высотность следующих линий ограничена 40 и 60 метрами

Самые высокие дома разрешат строить вдоль улицы Ново-Садовой. Здесь можно будет возводить здания до 99 метров.

- Проектом установлены определенные требования к парковочным местам, - отмечает Николай Плаксин. - ,А также прописаны требования к цветам и материалам фасадов, крыш и остеклению.