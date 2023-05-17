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НовостиОбщество17 мая 2023 6:48

В Самаре на три недели перекрыли ул. Шостаковича

Ограничение ввели из-за перекладки теплотрассы
Анастасия ФИЛАТОВА
Проезд по ул. Шостаковича будет закрыт до конца дня 8 июня 2023 года

Проезд по ул. Шостаковича будет закрыт до конца дня 8 июня 2023 года

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на три недели закрыли проезд по улице Шостаковича. Ограничение ввели на участке от улицы Чапаевской до улицы Куйбышева. Причина — перекладка теплотрассы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По данным мэрии, движение на улице Шостаковича будет закрыто до 23:59 8 июня 2023 года. До этого времени автомобилистам придется ездить в объезд.

Трех недель должно хватить на то, чтобы подрядчик обновил теплотрассу и восстановил благоустройство территории. Работы планируется провести без ограничения подачи горячей воды.

Напомним, в скором времени перекладка теплотрасс стартует и на других участках в центре Самары. На объектах будут разные подрядчики, чтобы успеть обновить сети к 1 августа 2023 года.

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