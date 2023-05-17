Судьбу председателя Шестого кассационного суда Ефанова определят в Москве 24 мая 2023

Проверку в отношении Александра Ефанова инициировал депутат Александр Хинштейн Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На следующей неделе должна решиться судьба председателя Шестого кассационного суда Александра Ефанова. Он попал под проверку из-за сведений, поступивших от депутата Госдумы РФ от Самарской области Александра Хинштейна.

Согласно информации, размещенной на сайте ВККС, заключение комиссии по проверке «сведений негативного характера», поступивших от парламентария в отношении Александра Ефанова, будет рассмотрено в следующую среду, 24 мая 2023 года. В чем заключается суть претензий к председателю Шестого кассационного суда, не сообщается.

Сам депутат в своем телеграм-канале ранее написал, что одним из поводов стала покупка земли на острове Поджабный в Самаре. По его данным в 2022 году Александр Ефанов приобрел там у компании «Эра» участок площадью 0,5 га в 50-75 раз ниже рыночной цены.

- Ранее земля находилась в муниципальной собственности и много лет служила местом отдыха горожан. Однако суд, возглавляемый Ефановым, обязал государство продать 40 га на Поджабном фирме «Эра» за 11,6 тыс/сотка, совладельцем которой был сын Ефанова, - сообщил Александр Хинштейн.

Парламентарий обратился в Генпрокуратуру, которая провела проверку и установила факт аффилированности председателя Шестого кассационного суда с компанией «Эра».

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