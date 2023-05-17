В Тольятти на один день запретят розничную продажу алкоголя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области ввели еще один запрет на продажу алкоголя. Нельзя будет торговать спиртным в Тольятти 23 мая 2023 года. Причина — Последний звонок в школах.

— Установить 23 мая 2023 года с 8 до 23 часов полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции на территории Тольятти в связи с проведением мероприятий по случаю окончания обучения в образовательных заведениях, — говорится в распоряжении правительства Самарской области.

Напомним, ранее аналогичный запрет на продажу алкоголя ввели в Жигулевске. Там тоже нельзя будет купить спиртные напитки 23 мая 2023 года. Срок действия ограничения — с 8 до 23 часов.

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