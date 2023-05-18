Самолет рейса Самара – Ереван не смог взлететь из-за пропадания сигнала GPS 17 мая

В чем была причина сбоя, пока не сообщается. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 17 мая 2023 года, вечером в самарском аэропорту самолет, который должен был вылетать в столицу Армении, вернули на стоянку из-за пропадания сигнала GPS. Об этом сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT.

— Авиаинцидент произошел в 17:27 по самарскому времени. Самолет вернули с предварительного старта на стоянку из-за пропадания сигнала GPS, — говорится в сообщении.

Непредвиденная ситуация произошла на самолете рейса SDM6949 Самара – Ереван, эксплуатант АО «Авиакомпания «Россия». В чем была причина сбоя, пока не сообщается.

Напомним, ранее самолету, летевшему из Самары в Анталью, пришлось вынужденно приземлиться в аэропорту Сочи из-за больного пассажира на борту. По такой же причине в Самаре приземлился самолет Москва – Душанбе.

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